Stand: 24.07.2023 06:48 Uhr Theater Osnabrück bekommt mehr Geld vom Land Niedersachsen

Das Theater Osnabrück erhält aus Landesmitteln im kommenden Haushaltsjahr weitere 644.000 Euro. Das teilt das Wissenschafts- und Kulturministerium in Hannover auf Anfrage der Osnabrücker CDU-Landtagsabgeordneten Verena Kämmerling mit. Insgesamt fördert das Land die sieben kommunalen Theater und Orchester in Niedersachsen in der kommenden Spielzeit mit zusätzlich knapp drei Millionen Euro. Das hatte das Ministerium Anfang des Monats bekannt gegeben. Die Landesregierung hatte sich außerdem dazu bereit erklärt, ausgehandelte Tariferhöhungen bei den Schauspielhäusern anteilig zu übernehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.07.2023 | 08:30 Uhr