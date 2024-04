Teststrecke für selbstfahrende Landmaschinen in Rieste Stand: 18.04.2024 16:04 Uhr Landmaschinen sind in den vergangenen Jahrzehnten immer größer und leistungsstärker geworden. Fahrtauglichkeit und Funktion der Maschinen testet die Firma Grimme auf einer großen Teststrecke in Rieste.

Bevor Landmaschinen in den Einsatz auf dem Feld gehen oder für den Straßenverkehr zugelassen werden, müssen sie einer Reihe von Tests unterzogen werden. Die Teststrecke im Niedersachsenpark in Rieste (Landkreis Osnabrück) ist 800 Meter lang und 10 Meter breit. Auf der Strecke werden Belastungstests mit Landmaschinen gemacht. "Das gewährleistet dem Kunden eine einwandfreie Maschine, die sofort einsatzfähig ist", heißt es von der Firma Grimme.

Riesige Landmaschinen auf weltweit einziger Teststrecke

Zuletzt wurde auf der Strecke ein Rübenroder auf Herz und Nieren geprüft, bevor er in den Einsatz bei der Zuckerrübenernte geht. Für solche landwirtschaftlichen Geräte gibt es weltweit nur eine Teststrecke: in Rieste. Rübenroder gehören zu den größten selbstfahrenden Landmaschinen, die noch im Straßenverkehr zugelassen sind. Die in Rieste getestete Maschine ist 3,30 Meter breit, 4 Meter hoch und mehr als 15 Meter lang. Ein 34 Tonnen schweres "Spielzeug für große Jungs", so die Firma Grimme.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft