Stand: 01.09.2023 09:17 Uhr Tempo unterschätzt? Pkw landet bei Belm in einer Böschung

Auf der Umgehungsstraße von Belm (Landkreis Osnabrück) ist am frühen Donnerstagabend ein Autofahrer verunglückt. Er fuhr Richtung Diepholz und wollte offenbar an der Anschlussstelle Belm-Mitte abfahren. Laut Polizei kam er dabei von der Fahrbahn ab, rutschte den Abhang hinunter und landete mit seinem Wagen in der Böschung. Der Autofahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Laut Polizei deutet aber einiges darauf hin, dass er zu schnell gefahren ist.

