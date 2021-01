Stand: 18.01.2021 07:30 Uhr Technische Probleme: Lkw brennt in Osnabrück aus

In Osnabrück hat am Montagmorgen in der Nähe der Autobahnabfahrt im Stadtteil Hafen ein Lkw gebrannt. Der Fahrer hatte zuvor auf der A1 technische Probleme bemerkt und die Autobahn verlassen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Lkw hatte Altmetall transportiert, darunter mit Gas-Resten gefüllte Fässer. Laut Polizei kam es zu einer leichten Explosion. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Kreuzungsbereich an der Anschlussstelle Hafen wurde wegen der Bergungsarbeiten zunächst einseitig gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.01.2021 | 07:30 Uhr