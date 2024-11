Taxifahrer fährt Fußgänger an und flüchtet - 28-Jähriger stirbt Stand: 10.11.2024 15:42 Uhr Ein Taxi hat frühen Sonntagmorgen in Ankum einen Fußgänger erfasst. Der 28-Jährige starb später im Krankenhaus. Wenige Kilometer entfernt fuhr ein weiteres Auto einen Fußgänger an und verletzte ihn lebensgefährlich.

Der Unfall in Ankum geschah am frühen Sonntagmorgen gegen 3.40 Uhr auf im Ortsteil Druchhorn. Laut Polizei war der 31-jährige Taxifahrer außerhalb des Fahrdienstes in Richtung Druchhorn unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste er mit seinem Fahrzeug den Fußgänger aus Bersenbrück, der dabei schwerste Verletzungen erlitt. Der Taxifahrer flüchtete zunächst vom Unfallort, ohne sich um den verletzten 28-Jährigen zu kümmern.

Polizei beschlagnahmt Taxi und Kleidung

Passanten entdeckten das Unfallopfer später in der Nacht und alarmierten den Notruf. Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Laut Angaben der Polizei von Sonntagmittag hat sich der Taxifahrer inzwischen gestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde das Auto beschlagnahmt und seine Kleidung sichergestellt. Zudem musste der Mann seinen Führerschein abgeben. Ein Alkohol- und Drogentest bei dem 31-Jährigen verlief negativ. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Wenige Stunden nach dem tödlichen Unfall in Ankum ereignete sich ein weiterer schwerer Unfall im Landkreis Osnabrück, bei dem ebenfalls ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 21-Jähriger war gegen 6.15 Uhr in Bersenbrück auf der Bramscher Straße unterwegs, als er aus zunächst unbekannten Gründen auf der Fahrbahn von einem Auto erfasst wurde. Laut eines Polizeisprechers wurde der Mann von dem Auto überrollt. Er kam ins Krankenhaus, nach Angaben der Polizei bestand "akute Lebensgefahr". Der Wagen des 24-jährigen Fahrers wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Polizei vermutet, dass die beiden Personen, die bei den Unfällen angefahren wurden, zuvor das Maiskolbenfest in Druchhorn besucht hatten und sich auf dem Heimweg befanden.

