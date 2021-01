Stand: 25.01.2021 11:51 Uhr Suche nach Pflegeplätzen: Online-Portal soll helfen

Wo gibt es in der Nähe freie Pflegeplätze? In der Region Weser-Ems soll auf diese Frage künftig ein Pflegeportal Antworten geben. Die Arbeit daran beginnt in den kommenden Wochen. Und bis zum Sommer sollen erste Funktionen nutzbar sein - so das niedersächsische Ministerium für regionale Entwicklung. Der Landkreis Osnabrück kümmert sich als Themenpate um die Umsetzung. Die Initiative zum Aufbau des Pflegeportals kommt von einer Arbeitsgemeinschaft der Landkreise und kreisfreien Städte im Weser-Ems-Gebiet. Das Land fördert den Aufbau mit rund 77.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.01.2021 | 06:30 Uhr