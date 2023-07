Stand: 19.07.2023 06:51 Uhr Studie zu Gehirndoping startet an der Universität Osnabrück

An der Universität Osnabrück werden derzeit Studierende befragt, ob und wie viele verschreibungspflichtige Medikamente und illegale Drogen sie nehmen, um ihre Leistung zu steigern. Denn Stress und Leistungsdruck gehören für viele Studierende zum Alltag. Da sei es für einige offenbar naheliegend, mit dem ein oder anderen Mittel nachzuhelfen, so die Universität Osnabrück in einer Mitteilung. Eine anonyme und freiwillige Online-Befragung soll nun Rückschlüsse darauf ermöglichen, wie viele Studierende betroffen sind. Außerdem wird abgefragt, wie hoch das Arbeitspensum und der Leistungsdruck der Studierenden sind.

