Stand: 22.04.2024 07:35 Uhr Streit eskaliert: Autofahrer schubst Mann vom Fahrrad

Bei einem Streit zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Laut Polizei waren die beiden Männer am Sonntagabend in einen Streit geraten. Als der 58-jährige Radfahrer mit seinem Fahrrad wegfahren wollte, schubste der 31-jährige Autofahrer diesen. Der Radfahrer stürzte und wurde am Knie verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer gab der Polizei gegenüber an, dass der Radfahrer seine Ehefrau, die als Beifahrerin im Wagen saß, beleidigt haben soll. Der Radfahrer streitet dies ab. Die Polizei hat nun gegen beide Anzeigen wegen Beleidigung eingeleitet. Gegen den Autofahrer wird zudem wegen Körperverletzung ermittelt.

