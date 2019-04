Stand: 06.04.2019 16:35 Uhr

Stavern: Von der Leyen bedankt sich mit Dorffest

Rund acht Monate nach dem Ausbruch des Moorbrandes auf einem Übungsplatz der Bundeswehr im Emsland hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ein Dorffest in Stavern im Landkreis im Emsland besucht. Das Fest, das von der Bundeswehr organisiert wurde, ist eine Entschuldigung der Ministerin für die Unannehmlichkeiten während des Moorbrandes. Am Nachmittag sprach die Ministerin zunächst mit dem Bürgermeister. Auf dem Dorffest unterhielt sich von der Leyen dann mit Bürgern, Hilfskräften und Behördenvertretern.Vor rund 1.400 Besuchern verteilte die Ministerin Dankesmünzen an Helfer.

Stavern war Stützpunkt der Helfer

Während des mehrwöchigen Moorbrandes im vergangenen Herbst war Stavern Stützpunkt der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks (THW). Die Gemeinde lag zudem in einer vorsorglich eingerichteten Katastrophenalarm-Zone.

Videos 01:20 Niedersachsen 18.00 Moorbrand: Bundeswehr muss für Schaden aufkommen Niedersachsen 18.00 Im Emsland haben Landrat Reinhard Winter (CDU) und Umweltminister Olaf Lies (SPD) darüber diskutiert, wie der Bund für den Schaden nach dem Moorbrand aufkommt. Video (01:20 min)

Mehr als 5.700 Helfer im Einsatz

Der Brand war am 3. September 2018 durch einen Raketentest auf dem benachbarten Bundeswehr-Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle 91 ausgebrochen. Erst durch den Einsatz kommunaler Feuerwehren und des THW war das unterirdisch schwelende Feuer unter Kontrolle gebracht worden. Insgesamt waren mehr als 5.700 Helfer im Einsatz. Am 10. Oktober konnte die Bundeswehr vermelden, dass der Brand gelöscht sei. Das Verteidigungsministerium hat mittlerweile mehr als 600.000 Euro an Geschädigte ausgezahlt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.04.2019 | 15:00 Uhr