Stand: 06.03.2024 10:19 Uhr Staugefahr am Wochenende: A1 komplett gesperrt, A30 zum Teil

Baustellen auf der A30 bei Osnabrück und auf der A1 bei Rieste (Landkreis Osnabrück) behindern am kommenden Wochenende den Verkehr. Das teilt die Betreibergesellschaft Autobahn Westfalen mit. Auf der A30 am Autobahnkreuz Osnabrück-Süd in Richtung Hannover wird die Fahrbahn erneuert. Am Freitag, 8. März, werde dort ab 20 Uhr der Hauptfahrstreifen gesperrt, hieß es. Der Verkehr fließt bis zum Montagmorgen, 11. März, um 5 Uhr nur einspurig über die Parallelfahrbahn. Gleichzeitig wird auf der A1 bei Rieste eine Brücke abgerissen. Dafür bleibe die A1 zwischen Bramsche und Neuenkirchen/Vörden in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt, so die Betreiber. Die Sperrung dauert von Freitagabend um 22 Uhr bis Montag um 5 Uhr an. Umleitungen sind ausgeschildert.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min