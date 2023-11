Stand: 06.11.2023 12:41 Uhr Stadtwerke Osnabrück: Gas riecht künftig nach faulen Eiern

Die Stadtwerke Osnabrück (SWO) wechseln nach Jahren ihren Duftstoff für Erdgas. Ab sofort soll das Gas nach faulen Eiern riechen - wie bei allen anderen Netzbetreibern in der Region auch. Weil Erdgas von Natur aus geruchlos ist, wird ihm ein Duftstoff zugesetzt. So merkt man schnell, wenn es irgendwo ein Leck gibt. Bei der SWO Netz hat das Gas die vergangenen 15 Jahre nach Klebstoff gerochen. Damals sei man vom faule-Eier-Geruch umgestiegen, weil neue, schwefelfreie Gerüche auf den Markt kamen. Die seien etwas umweltfreundlicher, so ein Sprecher der Osnabrücker Stadtwerke. Doch nun will man aus Sicherheitsgründen wieder zurück zu den faulen Eiern. Wenn etwa jemand in Osnabrück arbeitet und in Belm wohnt, sei es verwirrend, wenn das Gas unterschiedlich rieche, lautet die Begründung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min