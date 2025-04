Stadt zum Anklicken: Kinder bauen Osnabrück nach - in Minecraft Stand: 15.04.2025 16:13 Uhr In Osnabrück arbeiten Kinder und Jugendliche an einem besonderen Stadtmodell. Mitten in der virtuellen Welt des Videospiels Minecraft entstehen Gebäude - und mit ihnen neue Perspektiven auf die eigene Stadt.

Insgesamt elf Jungen und Mädchen im Alter von 9 bis 14 Jahren haben sich am Montag im Bildungszentrum Eleganz in Osnabrück eingefunden. Im Ferienprogramm "Kreativ im Quadrat - Minecraft Camp" sollen sie sich in der virtuellen Welt ausprobieren können: Am Laptop erschaffen sie ein neues Osnabrück - in der fiktiven Welt von Minecraft.

Minecraft: Beliebtes Videospiel bei Kindern und Jugendlichen

Minecraft ist ein sogenanntes Sandkasten-Videospiel, in dem Spielerinnen und Spieler mit digitalen Bausteinen alle möglichen Welten und Gebäude erschaffen können. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen ist das Spiel beliebt. Die Vorlage für das digitale Minecraft-Osnabrück entstand bereits 2017 bei den "Game Days" des Vereins LAG Jugend und Film Niedersachsen. Im Feriencamp sollen die Teilnehmenden den 2017 entstandenen Osnabrücker Minecraft-Marktplatz nach dem Motto "Festival" umgestalten. Sie entscheiden sich für das Thema Wasser und versehen den Platz mit großen Wassertürmen und einer Wasserrutsche.

"Hohe Bildschirmzeit pädagogisch nutzen"

Begleitet werden die Kinder und Jugendlichen von Jugendarbeiter Philipp Sidorov. Ihm sei wichtig, dass die hohen Bildschirmzeiten von jungen Menschen mit pädagogischen Inhalten gefüllt werden, sagt er im Interview mit dem NDR in Niedersachsen. Deswegen habe das Bildungszentrum sich entschieden, die Teilnehmenden Osnabrück in Minecraft nachbauen zu lassen und gleichzeitig die Geschichte zu erkunden.

Stadtgeschichte spielerisch lernen

In den Osterferien üben die Kinder zunächst mit dem Marktplatz-Modell. Ab Mitte Mai soll dann das eigentliche Projekt starten: Dann besichtigen sie unter anderem gemeinsam das Osnabrücker Schloss, lernen etwas über dessen historischen Hintergrund und bauen es dann im Videospiel nach. Innerhalb von drei Jahren soll die gesamte Osnabrücker Innenstadt in der Blockwelt Minecraft entstehen.

