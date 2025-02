Stand: 17.02.2025 09:39 Uhr Stadt Osnabrück lädt zu Imbiss für Wohnungslose im Rathaus

Die Stadt Osnabrück lädt heute Wohnungslose zu einem Imbiss in den Friedenssaal des Rathauses ein. Laut einer Stadtsprecherin findet die rund einstündige Aktion zum ersten Mal statt. Man wolle damit nicht nur zu den üblichen Anlässen wie Weihnachten in Kontakt mit Betroffenen kommen, sondern einen weiteren Raum zum Austausch schaffen, so die Sprecherin. Auch Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) wolle mit den Menschen ins Gespräch kommen. Laut Stadt haben sich bereits rund 80 Wohnungslose zu dem Imbiss angemeldet. Beginn der Veranstaltung ist um 12 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.02.2025 | 08:30 Uhr

