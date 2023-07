Stand: 27.07.2023 06:46 Uhr Staatsschutz ermittelt: Graffiti vor Polizeistation Werlte

Der Eingangsbereich der Polizeistation Hümmling-Werlte (Landkreis Emsland) ist mit roter Farbe beschmiert worden. Unbekannte Täter haben die Buchstaben "ACAB" auf das Pflaster gesprüht, so die Polizei. Die Art und Weise lasse den Schluss zu, dass die Sprayer eine "abneigende Haltung gegenüber dem Staat und seinen Bediensteten hätten" heißt es von den Beamten. Der Staatsschutz ermittelt. Die vier Buchstaben sind international bekannt. Sie werden häufig in der Autonomen- oder Hooliganszene benutzt. Sie sind die Abkürzung für die englische Parole "All cops are bastards".

8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.07.2023 | 06:30 Uhr