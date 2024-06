Stand: 19.06.2024 08:15 Uhr Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen manipulierter Kassen

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat beim Landgericht Osnabrück Anklage gegen einen 39 Jahre alten Geschäftsführer aus Hessen erhoben. Seine Firma soll eine Kassensoftware entwickelt und vertrieben haben, mit der Gastronomen Zahlungen von Gästen nachträglich per App aus der Kasse löschen konnten, heißt es von der Staatsanwaltschaft Oldenburg. Sie wirft dem Angeschuldigten Beihilfe zur Steuerhinterziehung in fünf Fällen und Beihilfe zum Fälschen technischer Aufzeichnungen vor. Gastronomen in Papenburg (Landkreis Emsland), Haselünne (Landkreis Emsland), Wilhelmshaven, Leer und Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) sollen mithilfe der Software Steuern in Höhe von mehr als 880.000 Euro hinterzogen haben. Bundesweit schätzt die Staatsanwaltschaft den Steuerschaden, der durch die Manipulationssoftware entstanden ist, auf rund 140 Millionen Euro.

