Stand: 14.04.2022 08:00 Uhr Spelle: Lagerhalle geht in Flammen auf

In Spelle (Landkreis Emsland) ist am späten Mittwochabend die Lagerhalle eines Straßenbauunternehmens in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 23.30 Uhr habe die Halle bereits komplett gebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Im Innern seien bitumenartige Stoffe gelagert gewesen, die Halle sei teilweise eingestürzt. Verletzte habe es nicht gegeben, so der Sprecher. Die Feuerwehr war mit 65 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache isdt bislang unklar.

VIDEO: Spelle: Feuerwehr löscht brennende Lagerhalle im Hafen (1 Min)

