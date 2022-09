Stand: 29.09.2022 12:51 Uhr Sonnenschein-Preis: Caritas Osnabrück würdigt fünf Projekte

Die Caritas-Gemeinschaftsstiftung Osnabrück hat fünf ehrenamtliche Sozialprojekte mit dem Sonnenschein-Preis ausgezeichnet. Wie die Caritas am Donnerstag mitteilte, gingen insgesamt 3.000 Euro an Projekte in Nordwestniedersachsen und Bremen. Geehrt wurden die Wärmestube in Meppen sowie das Haus Arche in Papenburg im Landkreis Emsland. Im ostfriesischen Rhauderfehn kümmert sich eine Initiative um kurzfristige finanzielle Unterstützung für Menschen in Not. Ein Sprach-Café in Bremen hilft traumatisierten geflüchteten Frauen und ihren Kindern. In Haren an der Ems engagieren sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Behinderteneinrichtung in ihrer Freizeit für junge ukrainische Geflüchtete mit einer geistigen Behinderung. Der Sonnenschein-Preis wurde zum 14. Mal verliehen und von Osnabrücks Weihbischof Johannes Wübbe überreicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.09.2022 | 13:30 Uhr