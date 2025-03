Siebenjährige nach Unfall auf B68 bei Alfhausen gestorben Stand: 08.03.2025 10:34 Uhr Das bei einem Unfall auf der B68 bei Alfhausen (Landkreis Osnabrück) lebensgefährlich verletzte Mädchen ist gestorben. Ein Auto hatte die Siebenjährige beim Überqueren der Straße erfasst.

Das Kind war nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht worden. Dort sei es wenig später seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen, sagte eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen.

19 Jahre alter Autofahrer ist leicht verletzt

Die Siebenjährige war den Angaben zufolge mit ihrer Tante und zwei weiteren Kindern am südlichen Ortsrand mit dem Fahrrad unterwegs. Als der Autofahrer das Mädchen anfuhr, überquerte es der Polizei zufolge als letzte der Gruppe die Straße. Der 19-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die B68 war an der Unfallstelle zeitweise vollständig gesperrt. Zur Unfallursache machte die Polizei keine Angaben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.03.2025 | 11:00 Uhr