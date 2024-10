Stand: 02.10.2024 18:37 Uhr Senior verwechselt Gas und Bremse: Frau in Osnabrück eingeklemmt

In Osnabrück ist am Mittwoch eine Frau bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 80-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz einer Bankfiliale Gas- und Bremspedal verwechselt. Daraufhin erfasste das Auto die Frau und klemmte sie zwischen dem Fahrzeug und einem geparkten Pkw ein. Die Frau kam in ein Krankenhaus, der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Insgesamt seien bei dem Unfall vier Autos und drei Fahrräder beschädigt worden, sagte der Sprecher. Auch eine Garage sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Zurzeit werde geprüft, ob Einsturzgefahr besteht.

