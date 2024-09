Stand: 29.09.2024 15:15 Uhr Sechs Verletzte bei Unfall zwischen Bersenbrück und Bramsche

Auf der B68 im Landkreis Osnabrück sind sechs Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Zwei von ihnen erlitten laut Polizei schwere Verletzungen. Zwischen Bersenbrück und Bramsche hatte am Samstagnachmittag der Fahrer eines Transporters offenbar zu spät bemerkt, dass das Auto vor ihm links abbiegen wollte. Der Fahrer bremste, der Transporter fuhr auf. Durch den Aufprall habe sich das Auto gedreht und sei in den Gegenverkehr geraten, so die Polizei. Dort stieß das Auto mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Beide Insassen dieses Autos wurden laut Polizei schwer verletzt. Vier weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Die B68 war mehr als eine Stunde gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

