Schwerer Unfall in Sögel: Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Bei einem Autounfall in Sögel (Landkreis Emsland) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 41-jähriger Mann war am Donnerstagnachmittag zusammen mit seinen 46 und 17 Jahre alten Mitfahrerinnen mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Ursache hierfür ist laut Polizei bislang unklar. Der Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Auch seine Mitfahrerinnen werden in Krankenhäusern behandelt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

