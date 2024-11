Stand: 29.11.2024 09:14 Uhr Schwerer Unfall in Georgsmarienhütte: Polizei sucht Zeugen

In Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) sind am Donnerstagmorgen zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei wurde ein 64-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Seine 63-jährige Beifahrerin schwebte laut Polizei zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Ihr Zustand sei mittlerweile aber wieder stabil, heißt es. Die Beifahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer des anderen Wagens, ein 48-jähriger Mann, wurde leicht verletzt. Unklar ist, welches der beiden Fahrzeuge für den Unfall verantwortlich ist. Die Polizei in Georgsmarienhütte sucht deshalb Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese können sich unter der Telefonnummer (05401) 831 60 melden.

