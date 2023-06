Schwerer Planwagen-Unfall: Anhänger war nicht verkehrstauglich Stand: 01.06.2023 10:13 Uhr Nach dem Unfall eines Planwagens im Emsland hat die Polizei bestätigt, dass das Fahrzeug nicht verkehrstauglich war. Zwölf Personen waren verletzt worden. Inzwischen geht es den meisten wieder besser.

Bei dem Fahrzeug, das am Sonntagabend bei einem Familienausflug in den Graben gestürzt war, war der TÜV seit drei Jahren abgelaufen. Das bestätigte die Polizei dem NDR in Niedersachsen. Der Treckerfahrer habe zudem keine Genehmigung zur Personenbeförderung, keine Genehmigung für den Planwagen sowie keine Genehmigung für das Planwagengespann vorlegen können. Gegen ihn hatte die Polizei unmittelbar nach dem Unfall ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Bei dem Unfall waren zwölf Personen verletzt worden - davon zwei Frauen und ein Mann schwer. Elf von ihnen geht es laut Polizei inzwischen besser. Eine Person befinde sich noch im Krankenhaus und müsse operiert werden, sagte die Polizei dem NDR in Niedersachsen. Der Planwagen hatte sich infolge eines Bruchs der Anhängerdeichsel vom Zugwagen gelöst, war in den Graben gekippt und auf dem Dach liegen geblieben.

