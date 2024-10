Stand: 10.10.2024 15:20 Uhr Schwerer Arbeitsunfall in Fürstenau: Mann verliert Arm

Bei einem Arbeitsunfall in einem Landwirtschaftsbetrieb in Fürstenau (Landkreis Osnabrück) ist am Donnerstagvormittag ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 27-Jährige aus dem Tecklenburger Land ersten Erkenntnissen zufolge in der Werkstatthalle der Firma an einer laufenden Rundballenpresse gearbeitet. Aus noch unbekannten Gründen sei er mit seinem linken Arm in die Maschine gekommen und eingeklemmt worden. Dabei sei der Arm nach Angaben eines Polizeisprechers abgetrennt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallursache sei jetzt Gegenstand der Ermittlungen, so der Sprecher weiter.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.10.2024 | 15:00 Uhr