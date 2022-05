Stand: 25.05.2022 08:17 Uhr Schweinehalter in der Krise: Hunderte Ferkelerzeuger geben auf

Der Dachverband der Schweinehalter in Deutschland geht davon aus, dass zeitnah Hunderte Ferkelproduzenten ihre Ställe schließen. Torsten Staack, Geschäftsführer der Interessengemeinschaft für Schweinehalter (ISN), sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Viele Betriebe haben die Hoffnung aufgegeben. Denn auf die derzeitige Wirtschaftskrise, die die Sauenhalter mit voller Härte trifft, kommt fehlende Perspektive und Planungsunsicherheit hinzu." Mit jedem Ferkel machten die Sauenhalter Verlust, zuletzt war der Preis pro Tier auf 40 Euro gesunken. "Für eine schwarze Null bräuchten wir mindestens das Doppelte", so Staack. Seinen Angaben zufolge ist die Zahl der Sauenhalter in Deutschland binnen zehn Jahren von 14.000 auf 6.300 gesunken. "Die Ausstiegswelle geht jetzt erst richtig los", sagte Staak.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.05.2022 | 08:30 Uhr