Schützenfest in Bad Bentheim: Schulen und Geschäfte bleiben zu Stand: 02.09.2024 07:53 Uhr Noch bis Sonntag feiert Bad Bentheim das Stadtschützenfest 2024 mit besonderen Traditionen, die jahrhundertealt sind. Zum Höhepunkt bleiben heute sogar Schulen und Geschäfte geschlossen.

Seit vergangenem Samstag sind nach Angaben der Stadt die zahlreichen kleinen Stadttore und Straßen Bad Bentheims anlässlich des Stadtschützenfestes mit Tausenden rot-gelben Röschen und Fähnchen geschmückt. Heute finden diverse traditionelle Veranstaltungen statt, die teilweise noch aus dem 16. Jahrhundert stammen. Damit jeder an dem ganztägigen Fest teilnehmen kann, bleiben laut den Veranstaltenden an diesem Tag alle Schulen, Geschäfte und auch Arztpraxen in Bad Bentheim geschlossen.

Stadtschützenfest 2024 mit jahrhundertealten Traditionen

Das traditionelle Highlight des Stadtschützenfestes sei das sogenannte Wecken der Bürger: "Das ist eine Tradition aus einer Zeit, in der es noch keine Wecker gab", sagt Dennis Schröder, Mitorganisator des Stadtschützenfestes, gegenüber NDR Niedersachsen. Um 6 Uhr sollten zwei Musikzüge durch die Stadt ziehen und die Bewohner mit Musik für das Fest wecken. Danach marschieren laut Schröder die unverheirateten und später auch die verheirateten Männer der Stadt zum Schießplatz. Dort könne jeder Bürger Bad Bentheims am Schießen um den Titel des Schützenkönigs teilnehmen.

4.000 Menschen zum bunten Schützenmarsch erwartet

Wenn der neue König feststehe, wähle er seine neue Königin aus, so die Veranstaltenden. Die werde dann von etwa 3.500 Menschen von ihrem privaten Haus abgeholt und zum "Königinnen-Tee" in die Stadt gebracht. Danach würden Männer und Frauen einander zugeteilt: "Da können auch mal wildfremde Menschen zusammenkommen", sagt Schröder. Mit rund 4.000 Teilnehmenden beginne damit der bunte Schützenmarsch. An der Burg Bentheim weiht das neue Königspaar mit einem Walzer die Feierlichkeiten ein. Am Abend findet dann eine Gala statt. Nachts um halb zwei endet die Veranstaltung damit, dass die Königin von allen Teilnehmenden nach Hause gebracht werde.

Bad Bentheim wird gelb-rot geschmückt

Schon Wochen vorher bereiten die mehr als 40 sogenannten Bogengemeinschaften ihre Straßenzüge mit den bunten Fahnen und Röschen vor, heißt es von den Veranstaltenden. Besonders viel Mühe gebe man sich in der Stadt mit dem Schmücken der Bögen und dem Aufstellen von Bauwerken. Seit dem Jahr 1583 feiert Bad Bentheim das Schützenfest. Es findet alle fünf bis sieben Jahre statt - zuletzt im Jahr 2017.

