Stand: 23.12.2020 08:30 Uhr Schüttorf: Autobesitzer schiebt brennenden Wagen aus Carport

In Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist in der Nacht zu Mittwoch ein Pkw in Flammen aufgegangen. Nach Angaben eines Polizeisprechers konnte der Autobesitzer den brennenden Wagen im letzten Moment noch aus einem Carport schieben. Das Feuer war aus ungeklärter Ursache im Motorraum ausgebrochen. Der Carport und das angrenzende Wohnhaus wurden durch den Qualm und die Hitze leicht beschädigt. Das Auto brannte komplett aus.

