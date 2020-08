Stand: 06.08.2020 21:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schiff gegen Brücke: Strafbefehl gegen Kapitän

Nach dem Zusammenstoß eines Binnenschiffes mit einer Brücke auf dem Dortmund-Ems-Kanal bei Emsbüren hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück einen Strafbefehl gegen den Schiffsführer beantragt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Staatsanwaltschaft: Kapitän hätte Höhe verringern müssen

Der Kapitän habe bei dem Unfall am 11. Mai die Durchfahrtshöhe unter der Brücke nicht beachtet, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Es wäre demnach seine Aufgabe gewesen, die Höhe des Schiffes mithilfe von Ballastwasser zu verringern. Beim Amtsgericht Lingen sei daher ein Strafbefehl in Höhe von insgesamt 5.400 Euro beantragt worden.

Brücke wurde neu gebaut

Das Gütermotorschiff "Nawatrans X" war mit dem Bug gegen die Brücke gestoßen. Dabei fiel ein mehr als zehn Meter langes Mittelstück ins Wasser. Die beiden stehen gebliebenen Brückenteile waren so stark beschädigt, dass die komplette Brücke abgerissen und neu gebaut werden musste.

