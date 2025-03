Stand: 10.03.2025 15:45 Uhr Sattelschlepper erfasst 92-Jährige in Bad Bentheim

In Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist am Montagvormittag eine 92-Jährige von einem Sattelschlepper angefahren worden. Nach Polizeiangaben hatte das Baustellenfahrzeug beim Anfahren von losem Untergrund auf Asphalt durch das Zuschalten der Vorderachse einen Satz nach vorne gemacht. Vor dem Lkw befand sich jedoch die Passantin mit ihrem Rollator, so die Polizei. Die 92-Jährige wurde demnach lebensgefährlich verletzt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

