Stand: 05.08.2021 07:50 Uhr Samtgemeinde Dörpen will Wölfe aus der Region vertreiben

Die Samtgemeinde Dörpen im Emsland will in Kürze Wölfe vertreiben. Laut Landkreis sollen Freiwillige die Tiere mit Gummigeschossen abschrecken. In Wippingen ist auf Kameras zu sehen, wie sich ein Wolf regelmäßig besiedelten Gebieten nähert. Auch in der Nähe von Sportplätzen sei ein Wolf gesichtet worden. Rund 3.500 Menschen hatten mit ihrer Unterschrift gefordert, gegen die Tiere vorzugehen.

