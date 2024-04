Stand: 17.04.2024 13:16 Uhr SV Meppen: Stolpersteine werden vor Fußballstadion verlegt

Auf Initiative der Marienhausschule Meppen (Landkreis Emsland) sollen in Meppen weitere Stolpersteine verlegt werden - auch vor das Stadion des SV Meppen. Schüler hatten sich mit dem jüdischen Vereinsspieler Kurt Visser beschäftigt. "Er war einer der ersten Spieler des SV Meppen", sagt Schüler Adam Kilak. Visser konnte vor dem Nazi-Regime flüchten und hat überlebt. An ihn und zwei weitere jüdische Vereinsspieler will der SV Meppen mit Stolpersteinen erinnern. "Wir stehen für Toleranz und wollen ein Zeichen setzen", so Geschäftsleiter Florian Egbers. Die Steine sollen Anfang Juni verlegt werden.

