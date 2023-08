Stand: 29.08.2023 10:10 Uhr Rückruf-Aktion: Blaue Kunststoffteile in Salami aus Nortrup

Das Unternehmen The Family Butchers Germany aus Nortrup in der Samtgemeinde Artland (Landkreis Osnabrück) hat Salami zurückgerufen, deren Mindesthaltbarkeitsdatum Mitte September abläuft. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Verpackungen blaue Kunststoff-Fremdkörper befinden, teilte das Unternehmen mit. Betroffen ist der Gut&Günstig-Artikel Hauchfeine Delikatess Salami geräuchert in der 200-Gramm-Packung. Gewarnt werde ausschließlich vor Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 10., 11. und 12. September 2023, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.08.2023 | 08:30 Uhr