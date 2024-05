Stand: 29.05.2024 06:54 Uhr Roller-Unfall: 17-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt

Ein 17-jähriger Roller-Fahrer ist bei einem Unfall am Dienstagabend in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann stürzte nach Polizeiangaben auf der Wellendorfer Straße von seinem Roller und prallte daraufhin mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 17-Jährige wurde demnach mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist laut Polizei derzeit noch unklar.

