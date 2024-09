Stand: 13.09.2024 14:52 Uhr Riskantes Überholmanöver - Unfall in Bohmte

In Bohmte (Landkreis Osnabrück) hat es in der Nacht auf Mittwoch einen Unfall durch ein gefährliches Überholmanöver gegeben. Das teilte die Polizei mit. Gegen 23.40 Uhr war ein 29-jähriger Autofahrer aus Osnabrück auf dem einspurigen Abschnitt der Osnabrücker Straße in Richtung Diepholz unterwegs, als ihm zwei dunkle Autos entgegenkamen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei überholte ein Fahrzeug das andere, während das zweite Fahrzeug parallel beschleunigte. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der 29-jährige Fahrer laut Polizei nach rechts ausweichen. Daraufhin stieß er gegen die Leitplanke. Die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge fuhren ohne anzuhalten in Richtung Diepholz weiter. Durch den Unfall gab es den Angaben zufolge Schäden am Auto und der Leitplanke, der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, sich zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min