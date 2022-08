Stand: 08.08.2022 14:21 Uhr Rieste: Drei Schwerverletzte nach Unfall auf Brücke

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Brücke in Rieste im Landkreis Osnabrück sind am Sonntag drei Personen schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein 63-Jähriger mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, wo er mit einem entgegenkommenden Skoda zusammenstieß. Dieser wurde mit dem Heck gegen das Brückengeländer gedrückt. Der 26-jährige Fahrer eines VW Golf prallte anschließend mit seinem Wagen auf den Skoda. Der 63-Jährige sowie die Insassen des Skoda, ein 42 Jahre alter Mann und eine 37-jährige Frau, mussten mit schwerem Gerät von der Feuerwehr befreit werden. Alle drei waren schwer verletzt und wurden in Krankenhäuser gebracht. Die vier Insassen des Golf blieben unverletzt.

VIDEO: Drei Autos stoßen an Brücke in Rieste zusammen (1 Min)

08.08.2022