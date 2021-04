Stand: 07.04.2021 15:14 Uhr Rhede: Bürgerinitiative lehnt geplantes Krematorium ab

Im Emsland regt sich Widerstand gegen ein geplantes Krematorium in Rhede. Eine örtliche Bürgerinitiative kritisiert den möglichen Standort in der Nähe einer Seniorenwohnanlage. In dem Krematorium könnten bis zu acht Einäscherungen pro Tag stattfinden. Am Mittwochabend informiert die Gemeinde in einer Videokonferenz über die Pläne. Rund 250 Interessierte haben sich angemeldet, sagte Rhedes Bürgermeister Jens Willerding (CDU) dem NDR in Niedersachsen.

