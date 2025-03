Stand: 18.03.2025 15:59 Uhr Reisende Einbrecherbande: Polizei nimmt drei Männer fest

Ermittler des Bundeskriminalamtes haben drei Männer festgenommen, die seit Jahren bei Schaustellern, Zirkusbetreibern und Geschäftsleuten eingebrochen sein sollen. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ermittelte zuvor unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Drei Männer im Alter von 24, 28 und 52 Jahren wurden nun in Weilburg (Hessen) festgenommen. Sie sollen Teil einer reisenden Tätergruppierung aus dem europäischen Ausland sein, so die Polizei. Am Samstag beobachteten Ermittler die Männer beim Einbruch in einen Zirkuswohnwagen und nahmen sie fest. Sie beschlagnahmten Bargeld, Schmuck, Autokennzeichen und Aufbruchwerkzeuge. Auf einem benachbarten Wohnmobilstellplatz fanden die Ermittler weiteres Beweismaterial. Die Männer kamen in Untersuchungshaft. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.

