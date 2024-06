Stand: 23.06.2024 09:12 Uhr Rechtsrock-Konzert verboten: Polizeieinsatz im Landkreis Emsland

In Beesten (Landkreis Emsland) hat es am Samstag wegen eines geplanten Rechtsrock-Konzerts einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es dabei zu "keinen besonderen Vorkommnissen". Das auf einem privaten Grundstück für den Samstagabend geplante Konzert der Band "Kategorie C" konnte demnach unterbunden werden. Die Samtgemeinde Freren hatte die Veranstaltung den Angaben zufolge mit einer Unterlassungsverfügung untersagt. Man habe jedoch nicht ausschließen können, dass das Konzert trotzdem durchgeführt werde, hatte ein Polizeisprecher am Samstag gesagt. Um das zu verhindern, führten die Beamten im Bereich Beesten Kontrollen durch.

