Raubüberfall auf Ehepaar in Werlte: Videoaufnahme zeigt Täter Stand: 15.02.2024 08:01 Uhr Im Sommer 2022 überfielen Maskierte ein Ehepaar in Werlte im Emsland. Beide Täter flüchteten unerkannt. Nach einem Bericht in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" gibt es neue Hinweise.

Eine genaue Zahl wolle man nicht nennen, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim dem NDR Niedersachsen. Auch über die Qualität der Hinweise könne noch nichts gesagt werden - die Auswertung werde zeigen, ob eine heiße Spur dabei sei.

Täter in Video und Ton - hohe Belohnung ausgesetzt

Auf der Internetseite der Polizeidirektion Osnabrück wurden Video- und Audioaufnahmen des Raubüberfalls von 2022 veröffentlicht. Diese waren in der ZDF-Sendung am Mittwochabend erstmals gezeigt worden. Die Polizei nehme weiterhin Hinweise dazu an, sagte die Sprecherin. In dem bislang ungelösten Fall ist eine Belohnung in Höhe von 25.000 Euro ausgesetzt, wenn jemand Hinweise liefert, die zur Ergreifung der Täter führen.

Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld

Zwei maskierte und mit Maler-Overalls bekleidete Männer hatten das Ehepaar am 19. August 2022 in dessen Haus überfallen. Sie bedrohten die beiden und durchsuchten das Haus. Als der Mann sich gegen einen der Einbrecher wehren wollte, trat dieser zu. Der 83-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Die Täter flohen mit wertvollem Schmuck, einer Pistole und einem Geldbetrag in fünfstelliger Höhe. Insgesamt liegt der Wert der Beute laut Polizei in sechsstelliger Höhe.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Auch Ex-RAF-Trio Thema

In der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ging es am Mittwoch auch um die früheren mutmaßlichen RAF-Terroristen Staub, Garweg und Klette.

