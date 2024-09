Raub-Serie in Nordhorn: Prozess gegen vier Männer beginnt Stand: 23.09.2024 06:23 Uhr Innerhalb von zwei Monaten sollen vier junge Männer eine Reihe von brutalen Raubüberfällen begangen haben. Zwei der Angeklagten sollen Teil eines libanesischen Clans sein. Heute beginnt der Prozess am Landgericht Osnabrück.

Bei den vier Angeklagten handelt es sich um Männer im Alter von 21 bis 24 Jahren. Die Anklage lautet auf schweren Bandendiebstahl, besonders schweren Raub sowie erpresserischen Menschenraub. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück wirft den Angeklagten vor, zwischen November 2023 und Januar 2024 zehn brutale Raubüberfälle begangen zu haben. Nach Angaben eines Gerichtssprechers sind zwei der Beschuldigten Mitglieder eines aus dem Libanon stammenden Familienclans. Bei einer Verurteilung drohen allen Angeklagten bis zu 15 Jahre Haft.

Raubserie, um Lebensunterhalt zu verdienen

Die Angeklagten sollen sich zusammengeschlossen haben, um ihren Lebensunterhalt durch die Einbrüche zu bestreiten. Mit Reizgas, Messern und Brechstangen bewaffnet, drangen sie laut Anklage in Privatwohnungen ein und bedrohten die Bewohner, um an Bargeld, Wertsachen und EC-Karten mit den dazugehörigen PIN-Codes zu gelangen. In mehreren Fällen sollen sie dabei auch körperliche Gewalt angewendet haben. Insgesamt hätten sie dabei mehr als 79.000 Euro erbeutet.

Vorgetäuschter Steinwurf führt Ermittler zu Angeklagten

Auf die Spur der Täter kam die Polizei eher zufällig: In Nordhorn hatten die Männer demnach versucht, einen Unfall mit einem Leihwagen vorzutäuschen. Laut Anklage gaben die Männer an, dass ihr Auto von einem Stein getroffen worden sei, der von einer Brücke geworfen worden sei. Die Schäden am Auto passten jedoch nicht zu einem Steinwurf, und beim Abgleich der GPS-Daten aus dem Leihwagen fanden die Ermittler eine Parallele zum ersten Raubüberfall: Der Wagen stand am Tag zuvor am Tatort. Dies führte schließlich zu den weiteren Ermittlungen und der Festnahme der Verdächtigen.

Clankriminalität - Ein umstrittener Begriff Immer wieder berichtet die Polizei von Ermittlungen gegen sogenannte Clankriminalität. Nach der Definition des niedersächsischen Innenministeriums ist ein Clan eine durch verwandtschaftliche Beziehungen und eine gemeinsame ethnische Herkunft verbundene kriminelle Gruppe. Genau diese Definition ruft aber vielfach Kritik hervor. Thomas Müller etwa hat bei der Polizei Bremen im Bereich gegen Organisierte Kriminalität ermittelt und parallel Kriminologie studiert. Er bemängelt, dass die Polizei mit dem Begriff Clankriminalität eine Schablone für Menschen anlege, die sehr unterschiedlich sind. Sie würden als Einheit definiert, weil man sie einer Familienstruktur zuordnet und weil sie einen gewissen Nachnamen haben. "Man muss sich das mal vorstellen: Wenn man alle Müllers als potenziell kriminell ansieht und sie ständig überprüft, dann macht das etwas mit dem Bild, das Polizei und Gesellschaft von allen haben, die Müller heißen." Kritiker schlagen vor, stattdessen die Begriffe "organisierte Kriminalität" oder "kriminelle Bande" zu nutzen.

