Stand: 19.08.2024 13:20 Uhr Raub-Serie: Anklage gegen vier Männer aus Nordhorn erhoben

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat vier junge Männer aus Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) wegen einer Raub-Serie angeklagt. Gemeinsam sollen die vier Männer Ende vergangenen Jahres in neun Häuser in Nordhorn eingebrochen sein, so ein Gerichtssprecher. Bei den Überfällen sollen die mutmaßlichen Täter brutal vorgegangen sein - bewaffnet mit Brechstangen und einer geladenen Gaspistole. Auf ihre Spur kamen die Ermittler eher durch Zufall: In Nordhorn hatten die Männer versucht, einen Unfall mit einem Leihwagen vorzutäuschen. Sie hatten laut Anklage angegeben, dass ihr Auto von einem von einer Brücke geworfenen Stein getroffen worden sei. Die GPS-Daten aus dem Leihwagen zeigten, dass der Wagen am Tag zuvor am Tatort eines Raubüberfalls gestanden hatte. Bei einer Verurteilung drohen den Angeklagten bis zu 15 Jahre Haft.

Weitere Informationen Vorgetäuschter Steinwurf? Mutmaßliche Räuber in U-Haft Die drei Männer wollten laut Staatsanwaltschaft offenbar Unfallspuren an einem Leihwagen in Nordhorn vertuschen. (20.02.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min