Stand: 26.03.2025 21:30 Uhr Radfahrer nach Unfall mit Auto in Osnabrück schwer verletzt

In Osnabrück ist es am Mittwochmittag zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr der Radfahrer plötzlich von rechts auf die Straße, auf der demnach der Autofahrer unterwegs war. Der 17-Jährige sei gegen die Windschutzscheibe geprallt und über das Auto geschleudert worden. Er kam den Angaben zufolge schwer verletzt in eine Klinik. Ob der Jugendliche möglicherweise lebensgefährlich verletzt wurde, ist der Polizei nicht bekannt. Wie es zu dem Unfall kam, werde nun ermittelt. Der Fahrer und ein Mitfahrer blieben demnach zufolge unverletzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück