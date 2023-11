Stand: 07.11.2023 07:32 Uhr Psychische Gewalt in Kita - Kirchenkreis bleibt bei Vorwürfen

Im Verfahren um psychische Gewalt in einer Kindertagesstätte in Hasbergen (Landkreis Osnabrück) sind die polizeilichen Ermittlungen inzwischen abgeschlossen. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück auf NDR Anfrage mit. Eltern und der evangelische Kirchenkreis Osnabrück als Träger der Kita hatten zwei Erzieherinnen angezeigt, weil sie Kinder unter anderem zum Mittagsschlaf und zum Aufessen gezwungen haben sollen. Aktuell haben die Rechtsanwälte Akteneinsicht. Ob es zu einer Anklage kommt, ist offen. Der evangelische Kirchenkreis hält an den Vorwürfen gegenüber den ehemaligen Mitarbeiterinnen fest. Die Vorwürfe seien unberechtigt und völlig haltlos, sagte dagegen einer der Anwälte der Erzieherinnen.

Weitere Informationen Schlagen, Kneifen, Zwangsfüttern: Mehr Verdachtsfälle in Kitas Laut Niedersachsens Kultusministerium ist die Zahl der Meldungen über Fehlverhalten von Kita-Beschäftigten gestiegen. (30.04.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.11.2023 | 06:30 Uhr