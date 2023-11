Stand: 08.11.2023 17:16 Uhr Projekt soll Senioren Umzug aus zu großen Wohnungen erleichtern

Die Stadt Osnabrück möchte mit dem Pilotprojekt "Umzug im Quartier" nach eigenen Angaben den Auszug älterer Menschen aus zu groß gewordenen Wohnungen erleichtern. So soll mehr Platz für junge Familien geschaffen werden. Für die Senioren will die Stadt im Gegenzug altersgerechte Wohnmöglichkeiten finden. Die Verwaltung soll dazu nun mit der Suche nach geeigneten Tauschwohnungen beginnen, wie ein Sprecher mitteilte. Wann es erste Ergebnisse gibt, ist demnach allerdings noch unklar. Initiiert hat das Projekt ein Bündnis aus den Parteien der Grünen, Volt und der SPD. Demnach sind Neubauten allein keine Lösung für die Probleme auf dem Osnabrücker Wohnungsmarkt. Den Angaben zufolge wohnen bundesweit in 60 Prozent der Eigenheime nur ein oder zwei Menschen. Einem Umzug steht meist im Wege, dass es an passenden, barrierefreien und bezahlbaren Alternativwohnungen fehlt.

