Stand: 12.03.2025 15:29 Uhr Probealarm in Nordhorn erfolgreich: Neue Sirenen funktionieren

Die Stadt Nordhorn hat am Mittwochvormittag neu installierte Warnsirenen getestet. In Zusammenarbeit mit der Leitstelle seien zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr sieben Sirenen ausgelöst worden, teilte die Stadt mit. Die Sirenen funktionierten dabei technisch einwandfrei. "Damit ist nun sichergestellt, dass die neuen Anlagen korrekt an die verschiedenen Auslösesysteme angebunden sind", sagte ein Stadtsprecher. Die Sirenen stehen den Angaben nach unter anderem an der Stadtbibliothek, am Dorfgemeinschaftshaus Klausheide und an der Grundschule Stadtflur. Am Donnerstag sollen im Emsland rund 300 Sirenen getestet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.03.2025 | 06:30 Uhr