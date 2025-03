Stand: 14.03.2025 15:57 Uhr Warntag im Emsland: Nicht alle Sirenen lösen aus

Im Emsland hat am Donnerstag erstmals ein Warntag im gesamten Landkreis stattgefunden. Eine Sprecherin zeigte sich danach grundsätzlich zufrieden. 238 neue elektronische Hochleistungssirenen seien erprobt worden. Drei hatten den Angaben zufolge beim Probealarm um 11 Uhr nicht funktioniert. In Meppen blieb eine Sirene stumm, in Lingen hätten zwei Sirenen zwar gewarnt, aber am Ende der Übung keine Entwarnung gegeben, so die Sprecherin. Nach der Ursache werde nun gesucht. Zehn Sirenen im Landkreis Grafschaft-Bentheim gaben ebenfalls Signaltöne ab, obwohl das nicht geplant war. Das habe an einer Fehlprogrammierung bei der Leitstelle Ems-Vechte gelegen, hieß es. Der Probealarm über die Warnapps NINA, LKEL! und Cell Broadcast sei überwiegend einwandfrei gelaufen. Bei Katwarn traten laut Sprecherin dagegen technische Schwierigkeiten auf.

