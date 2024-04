Stand: 09.04.2024 09:19 Uhr Preisschilder im Modehaus ausgetauscht: Ehepaar vor Gericht

Zwei mutmaßliche Betrüger stehen ab Montag vor dem Amtsgericht Osnabrück. Laut Staatsanwaltschaft sollen die Eheleute im Alter von 59 und 61 Jahren in einem Modehaus in der Osnabrücker Innenstadt diverse Kleidungsstücke mit falschen Preisnachlässen versehen haben, um so günstiger an die Ware zu kommen. Zudem hätten sie Sicherungsetiketten an Kleidern entfernt und Banderolen angebracht, die die Ware als bereits bezahlt kennzeichneten. Dem Modehaus soll so ein Schaden von mehr als 10.000 Euro entstanden sein.

