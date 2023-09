Großeinsatz an Osnabrücker Schule: Zwei 14-Jährige festgenommen

Stand: 29.09.2023 08:25 Uhr

Die Polizei in Osnabrück hat die Gefahrenlage am Schulzentrum Sonnenhügel am frühen Donnerstagnachmittag aufgehoben. Dort hatte es am Vormittag einen Großeinsatz mit weiträumiger Absperrung gegeben.