Stand: 15.11.2024 12:20 Uhr Polizei warnt vor neuer Masche mit manipulierten Rechnungen

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim warnt vor Betrügern, die gezielt per E-Mail versendete digitale Rechnungen abfangen und manipulieren. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, ändern die Täter dabei unbemerkt Kontodaten auf den Rechnungen, sodass Überweisungen auf andere Konten umgeleitet werden. Die Betrüger verschaffen sich den Angaben zufolge zunächst unbefugten Zugriff auf die E-Mail-Konten der Opfer oder überwachen den Datenverkehr zwischen Absender und Empfänger. Sobald sie eine Rechnung identifizieren, manipulieren sie die Bankverbindungsdaten. Häufig würden die Täter auch einfach eine E-Mail an den Rechnungsempfänger schreiben, angeblich weil sich die Kontoverbindung geändert habe. Betroffen sind laut Polizei vor allem Unternehmen, aber auch Privatpersonen. Die Beamten raten unter anderem, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für E-Mail-Konten zu nutzen, regelmäßig Sicherheitsupdates zu machen und vor der Überweisung größerer Summen Kontodaten zu verifizieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.11.2024 | 08:30 Uhr