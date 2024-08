Stand: 25.08.2024 17:52 Uhr 70-Jährige bestellt zwei Mal hintereinander in Fake-Shops

Eine 70-Jährige aus Helpsen im Landkreis Schaumburg ist in kürzester Zeit zwei Mal hintereinander Opfer von Internetbetrügern geworden. Wie die Polizei Stadthagen am Sonntag mitteilte, hatte die Frau vor rund vier Wochen im Internet einen Aufsitzrasenmäher bestellt. Kurz nach der Bestellung kamen der 70-Jährigen laut Polizei Zweifel. Sie stellte demnach fest, dass sie einem Fake-Shop aufgesessen war. Noch am gleichen Tag habe die Frau bei einem anderen Anbieter erneut einen Aufsitzmäher geordert. Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei ebenfalls um einen Fake-Shop handelte. Insgesamt habe die 70-Jährige 1.774 Euro an Betrüger überwiesen. Die Polizei rät, vor dem Kauf im Internet die Shop-URL eines Unternehmen auf der Internetseite der Verbraucherzentrale im "Fakeshop-Finder" überprüfen zu lassen.

